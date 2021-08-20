Аналитики назвали самое затратное для россиян время года

Это можно связать с рядом праздников. Фото: pixabay.com

Это можно связать с рядом праздников. Фото: pixabay.com

Зимой жители России тратят намного больше, чем в другие времена года. Об этом заявляют операторы фискальных данных СБИС.

В рамках исследования изучили анонимные данные средних чеков операций за второе полугодие 2020 года и первое полугодие этого года. Всего через СБИС отправляют чеки более 270 тысяч компаний. Об этом сообщают РИА «Новости».

Так, зима — самый дорогой сезон времени года для жизни. Это можно связать с рядом праздников. Именно зимой жители России готовы потратить до девяти тысяч рублей на украшения, а средний чек на еду составляет до 700 рублей, обращают внимание аналитики.

По данным операторов, весна и лето — самые дешевые периоды в году для жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финансовый эксперт, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, в каких случаях досрочное погашение кредита — неоправданный риск.