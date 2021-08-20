Телефонные мошенники стали пугать россиян уголовным преследованием

Самое интересное в этой схеме то, что в обороте есть копии удостоверений сотрудников банков, Пенсионного фонда, прокуратуры и так далее. Фото: unsplash

Самое интересное в этой схеме то, что в обороте есть копии удостоверений сотрудников банков, Пенсионного фонда, прокуратуры и так далее. Фото: unsplash

Телефонные мошенники придумали новую схему для вымогания денег. Они начинают запугивать уголовным преследованием, если человек заподозрил неладное и хочет обратиться в банк для проверки информации.

О схеме рассказала юрист Евгения Лазарева. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, мошенники говорят по телефону, что деньги в опасности, а потом просят перевести финансы на временный счет. У жертвы просят адрес электронной почты и высылают липовые письма из банка. Самое интересное в этой схеме то, что в обороте есть копии удостоверений сотрудников банков, Пенсионного фонда, прокуратуры и так далее.

В этих письмах нет никаких контактных данных, просто указаны реквизиты резервного счета, на котором, якобы, все деньги будут в безопасности, отметила Лазарева.

Если человек хочет позвонить в банк, чтобы удостовериться, мошенники начинают угрожать уголовным преследованием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фоне резко возросшей популярности кредитов на жилье под низкий процент преступники создают сайты, замаскированные под порталы госорганов.