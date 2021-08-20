В ДТП на Новоприозерском шоссе пострадал один человек

В ночь на 20 августа на Новоприозерском шоссе произошло серьезное ДТП.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, дорожная ситуация случилась во Всеволожском районе около 2:49. На место происшествия прибыли спасатели и деблокировали пострадавшего из машины. Также работала дежурная смена 147 пожарно-спасательной части региона.

В ликвидации последствий аварии участвовали четыре человека и одна единица спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоледи сбила ребенка на самокате на Торжковской улице. Несовершеннолетнего госпитализировали.