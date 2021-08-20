Спасатели тушили балкон в Колпино

Утром 20 августа в Колпинском районе произошел пожар.

Оперативные службы получили информацию о пожаре в 07:49. Пожар произошел на улице Севастьянова, д. 28, корп.1.

В однокомнатной квартире выгорел балкон на площади 5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 08:18.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга сегодня вечером начался квартирный пожар в жилом девятиэтажном доме. Предварительно, никто не пострадал.