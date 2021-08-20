Пьяные посиделки на Космонавтов закончились ножевым ранением

Инцидент произошел в доме на проспекте Космонавтов. Фото: google.ru/maps

Инцидент произошел в доме на проспекте Космонавтов. Фото: google.ru/maps

На проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение.

Инцидент произошел 18 августа. На место происшествия прибыли спасатели. По предварительной информации, в арендуемой квартире 1973 года рождения, неработающий, житель республики Удмуртия, во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, ножом ударил своего оппонента.

Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки, запахом алкоголя, в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ Скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Загородном проспекте скорая забрала 13-летнего подростка, которого серьезно покалечил 33-летний мужчина.Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.