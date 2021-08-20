Пьяные посиделки на Космонавтов закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки на Космонавтов закончились ножевым ранением
Инцидент произошел в доме на проспекте Космонавтов. Фото: google.ru/maps

На проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение.

Инцидент произошел 18 августа. На место происшествия прибыли спасатели. По предварительной информации, в арендуемой квартире 1973 года рождения, неработающий, житель республики Удмуртия, во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, ножом ударил своего оппонента.

Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки, запахом алкоголя, в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ Скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Загородном проспекте скорая забрала 13-летнего подростка, которого серьезно покалечил 33-летний мужчина.Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

московский район ножевое ранение уголовное дело


 

Новости партнеров
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в детском лагере тренер домогался 13-летних девочек
Спасатели тушили частный дом на Рябовском шоссе
У бара «Скандал» любитель ночных клубов решил пострелять из травмата
В Сертолово женщина зарезала родную сестру
Украл «Нутеллу», кофе и авокадо. Мигрант угрожал ножом в ...
Пьяные посиделки на Космонавтов закончились ножевым ранением
В Петербурге четверо мигрантов избили мужчину и грозились убить семью
Спасатели тушили балкон в Колпино