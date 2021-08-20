Спасатели тушили частный дом на Рябовском шоссе

Спасатели уже справились с возгоранием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Спасатели уже справились с возгоранием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В пятницу, 19 августа, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 08:17. На Рябовском шоссе, д. 90 загорелся дом.

Как сообщили ГУ МЧС по городу, в одноэтажном частном доме в комнате обгорела стена и обстановка на площади 4 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 08:38. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга сегодня вечером начался квартирный пожар в жилом девятиэтажном доме. Предварительно, никто не пострадал.