Спасатели тушили частный дом на Рябовском шоссе

Спасатели тушили частный дом на Рябовском шоссе
Спасатели уже справились с возгоранием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В пятницу, 19 августа, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 08:17. На Рябовском шоссе, д. 90 загорелся дом.

Как сообщили ГУ МЧС по городу, в одноэтажном частном доме в комнате обгорела стена и обстановка на площади 4 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 08:38. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга сегодня вечером начался квартирный пожар в жилом девятиэтажном доме. Предварительно, никто не пострадал.

красногвардейский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели тушили частный дом на Рябовском шоссе
У бара «Скандал» любитель ночных клубов решил пострелять из травмата
В Сертолово женщина зарезала родную сестру
Украл «Нутеллу», кофе и авокадо. Мигрант угрожал ножом в ...
Пьяные посиделки на Космонавтов закончились ножевым ранением
В Петербурге четверо мигрантов избили мужчину и грозились убить семью
Спасатели тушили балкон в Колпино
В Ленобласти назвали стоимость прививки от ковида для мигрантов