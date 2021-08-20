Муж Елизаветы Боярской стал главным героем клипа группы «Моя Мишель»

Муж актрисы Елизаветы Боярской, актер Максим Матвеев сыграл главную роль в клипе группы «Моя Мишель». Трейлер нового видео музыканты опубликовали накануне на песню «Зима в сердце».

Матвеев отметил, что в клипе он принимает участие впервые. Так, работать с группой ему очень понравилось. В соцсетях он поблагодарил «Мою Мишель» за невероятные впечатления и, самое главное, душевность. Об этом актер сообщил на своей на своей страничке в Instagram.

Подписчики Матвеева высоко оценили проделанную работу.

«Максим, я в полном восторге от Вашего перевоплощения в клипе! Вы — невероятно талантливый человек», — написали в комментариях поклонники.

«Потрясающий клип своей красотой, эстетикой, смыслом). Я смотрела не отрываясь, заворожённо). Я увидела в нем свободу быть собой, свободу быть разной», — поделилась впечатлением пользовательница Instagram.