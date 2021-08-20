Муж Елизаветы Боярской стал главным героем клипа группы «Моя Мишель»

Муж Елизаветы Боярской стал главным героем клипа группы «Моя Мишель»
Подписчики актера Максима Матвеева высоко оценили проделанную работу. Фото: скрин https://www.instagram.com/maxim_matveev_/

Муж актрисы Елизаветы Боярской, актер Максим Матвеев сыграл главную роль в клипе группы «Моя Мишель». Трейлер нового видео музыканты опубликовали накануне на песню «Зима в сердце».

Матвеев отметил, что в клипе он принимает участие впервые. Так, работать с группой ему очень понравилось. В соцсетях он поблагодарил «Мою Мишель» за невероятные впечатления и, самое главное, душевность. Об этом актер сообщил на своей на своей страничке в Instagram.

Подписчики Матвеева высоко оценили проделанную работу.

«Максим, я в полном восторге от Вашего перевоплощения в клипе! Вы — невероятно талантливый человек», — написали в комментариях поклонники.

«Потрясающий клип своей красотой, эстетикой, смыслом). Я смотрела не отрываясь, заворожённо). Я увидела в нем свободу быть собой, свободу быть разной», — поделилась впечатлением пользовательница Instagram.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Zivert выпустила свою самую грустную песню.

Instagram елизавета боярская клип максим матвеев моя мишель шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный выставит на торги часть Мытного двора
Дворцовый мост и Большой проспект ПС «окрасятся» в цвета российского триколора
Ученые: эффективность вакцины против коронавируса снижается
Жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев
Муж Елизаветы Боярской стал главным героем клипа группы «Моя Мишель»
С 25 августа на КАДе у Мурманского шоссе перекроют две полосы движения
Ученые на видео показали, как коронавирус проникает из носа человека ему в мозг
В Ленобласти еще 227 человек заболели коронавирусом