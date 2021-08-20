В парке Сосновка начался третий этап реконструкции наружного освещения

В парке Сосновка начался третий этап реконструкции наружного освещения
До конца 2021 года в парке установят более 400 светодиодных ламп. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

СПб ГБУ «Ленсвет» приступило к завершающему третьему этапу реконструкции наружного освещения в парке Сосновка. Работы проводятся на зеленой территории, расположенной вдоль Тихорецкого и Северного проспектов. Раньше эта часть парка не освещалась искусственно.

Отдых в этом парке популярен среди петербуржцев. Здесь есть пруды, вдоль которых можно прогуливаться, наслаждаться природой. После завершения работ и установления фонарей к электричеству жители города смогут комфортно проводить время в Сосновке несмотря на ранние сумерки. Об этом сообщает СПб ГБУ «Ленсвет».

До конца 2021 года в парке установят более 400 светодиодных ламп. Благоустройство завершится следующей весной года. Работы ведутся за счет средств бюджета Петербурга.

В прошлые годы в парке провели первые и вторые этапы работы по освещению. К сетям электроснабжения подключили более 1,2 тысяч светильников и прожекторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дворцовый мост и Большой проспект ПС «окрасятся» в цвета российского триколора.

новости СПб освещение парк сосновка СПб ГБУ «Ленсвет» фонари


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В парке Сосновка начался третий этап реконструкции наружного освещения
На смену Меркурию пришел ретроградный Уран: чего ждать россиянам?
NASA: человечеству грозят глобальные наводнения. Какие страны затопит навсегда
Смольный выставит на торги часть Мытного двора
Дворцовый мост и Большой проспект ПС «окрасятся» в цвета российского триколора
Ученые: эффективность вакцины против коронавируса снижается
Жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев
Муж Елизаветы Боярской стал главным героем клипа группы «Моя Мишель»