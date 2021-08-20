Пьяная дампа устроила истерику сотрудникам ДПС на Лесном проспекте

Пьяная дампа устроила истерику сотрудникам ДПС на Лесном проспекте
Проводится проверка. Фото: Pixabay

Во вторник, 17 августа, женщина за рулем Mini Cooper не справилась с управлением и влетела в ограждение на Лесном проспекте.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которым петербурженка устроила истерику, так как не хотела проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Видео опубликовано в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте».

«Запах алкоголя был такой, что даже на «Рублиштейна» воздух свежее и прозрачнее. На полу в авто валялась недопитая бутылка коньяка. В начале оформления пыталась давить на то, что «работает в военной организации и имеет погоны». Когда аргумент не сработал, началась «истерика»», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожная ситуация случилась во Всеволожском районе около 2:49. На место происшествия прибыли спасатели и деблокировали пострадавшего из машины. Также работала дежурная смена 147 пожарно-спасательной части региона.

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Пьяная дампа устроила истерику сотрудникам ДПС на Лесном проспекте
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