В центре Петербурга каршеринг выехал на встречку

Каршеринг чуть не устроил ДТП. Фото: скриншот группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте»

Каршеринг чуть не устроил ДТП. Фото: скриншот группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте»

В центре Петербурга чуть не произошла авария по вине каршерингового автомобиля.

Водитель каршеринга решил прокатиться по дороге с односторонним движением, но перепутал направление.

Дорожный инцидент произошел в 6:00 утра 20 августа на набережной реки Фонтанки. ДТП удалось избежать благодаря тому, что автомобиль BMW, который ехал в параллели, успел подвинуться вправо. «Один рулил, второй снимал на телефон. Каршеринг you drive. Благо BMW, что ехала в параллели, успела подвинуться вправо и было место для небольшого манёвра — в итоге обошлось, свернули брату лишь зеркало», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожная ситуация случилась во Всеволожском районе около 2:49. На место происшествия прибыли спасатели и деблокировали пострадавшего из машины. Также работала дежурная смена 147 пожарно-спасательной части региона.