В Колпино девять спасателей тушили постройку

В пятницу, 20 августа, в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:21. В Колпино на Межевой улице, 5 загорелась постройка.

Дощатая постройка, размером 4х2 метра, выгорела по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 14:52.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга сегодня вечером начался квартирный пожар в жилом девятиэтажном доме. Предварительно, никто не пострадал.