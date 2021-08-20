В Ленобласти женщина подозревается в убийстве своей сестры

В Ленобласти женщина подозревается в убийстве своей сестры
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Ленобласти сотрудники полиции устанавливают обстоятельства убийства 34-летней женщины.

Как полагает следствие, вечером 19 августа потерпевшая находилась у себя в квартире по месту жительства во Всеволожском районе. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, 40-летняя сестра потерпевшей нанесла последней удар ножом в спину, сообщили в Следственном комитете по Ленобласти. Женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что убийство было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по горячим следам не удалось. Предполагаемого преступника нашли только спустя полтора месяца. Им оказался ранее не судимый 42-летний местный житель

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