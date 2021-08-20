В музее стрит-арта состоится выставка проекта «Тетрадь»

В музее стрит-арта состоится выставка проекта «Тетрадь»
"На языке вертится" пройдет с 24 августа по 24 октября Фото: скриншот группа "ВКонтакте" "Тетрадь"

В Петербурге 24 августа появится возможность посмотреть на «визуальную журналистику».

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Тетрадь», в Красногвардейском районе Петербурга организуют экспозицию под названием «На языке вертится».

Посетить выставку будет возможно на шоссе Революции с 24 августа по 24 октября текущего года в музее стрит-арта.

Авторы работ исследовали недосказанность и «неодоосознанность». Организаторы выставки говорят, что данный проект является «визуальной журналистикой», потому как речь идет о важных и актуальных темах, однако через призму локальных текстов, графики и перформансов.

Среди авторов проекта Павел Хан, Моника Бастрон, Рахман Исаев, Дарья Климовская, Лиза Чернова и другие. Свои работы покажут режиссёр Максим Якубсон, дизайнер Дмитрий Макконен и каллиграф Анна Уппит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский музей Бродского «Полторы комнаты» хотят выселить.

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