Торговый комплекс на Индустриальном оштрафовали за COVID-нарушения

Торговый комплекс на Индустриальном оштрафовали за COVID-нарушения
Суд назначил штраф. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал торговый комплекс «Остров» на Индустриальном проспекте за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В июне 2021 года в торговом комплексе провели проверку. Оказалось, что у его сотрудникам не измеряли температуру, не было налажено отслеживание работников с симптомами инфекций. Санитайзеры оказались пустыми, дезинфекция оборудования и помещений не организована в соответствии с законодательством.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, представитель организации пояснил, что нарушения уже устранены, и просил суд не закрывать торговый центр. Компании назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что управляющий «Delmar» отделался штрафом за нарушение запрета на работу. В ресторане не соблюдались меры предосторожности, введенные из-за пандемии коронавируса.

новости СПб санитарные нормы штраф


 

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