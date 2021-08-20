Торговый комплекс на Индустриальном оштрафовали за COVID-нарушения

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал торговый комплекс «Остров» на Индустриальном проспекте за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В июне 2021 года в торговом комплексе провели проверку. Оказалось, что у его сотрудникам не измеряли температуру, не было налажено отслеживание работников с симптомами инфекций. Санитайзеры оказались пустыми, дезинфекция оборудования и помещений не организована в соответствии с законодательством.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, представитель организации пояснил, что нарушения уже устранены, и просил суд не закрывать торговый центр. Компании назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что управляющий «Delmar» отделался штрафом за нарушение запрета на работу. В ресторане не соблюдались меры предосторожности, введенные из-за пандемии коронавируса.