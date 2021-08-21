В России начнут клинические испытания назальной вакцины от COVID

В России начнут клинические испытания назальной вакцины от COVID
Назальная вакцина представляет собой вторую дозу «Спутника V». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Назальный препарат от COVID-19 готов пройти клинические испытания. Об этом рассказал директор Центр им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Доклинические исследования назального препарата от COVID-19 завершились. По словам, директора Центра, в вопросе создания новой вакцины наблюдаются серьезные сдвиги.

Как сообщил ТАСС, Гинцбург отметил, что клинические испытания могут начаться в конце 2021 — начале 2022 года. Регистрация препарата ожидается в 2022 году.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 20 992 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 6 705 523 случаев коронавируса в 85 регионах. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 785 случаях, за все время пандемии скончались 174 485 пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один из привившихся вакциной от ковида в виде капель для носа рассказал о своем самочувствии. По его словам, побочных эффектов после вакцины у него не наблюдалось.

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