Минздрав предупредил о риске преждевременных родов из-за COVID

У беременных с коронавиурсом выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

К такому выводу эксперты ведомства пришли после анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с подтвержденным COVID-19 и у 1694 женщин, сдавших отрицательный тест, в акушерском отделении ГКБ № 15 имени О. М. Филатова в Москве,

Как сообщили «РИА Новости», дети инфицированных пациенток чаще других нуждались в терапии в условиях отделения реанимации. Также у пациенток с коронавирусом оказалась выше перинатальная смертность.

Обезопасить беременную женщину и ее будущего ребенка помогает вакцина от COVID.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от коронавирусной инфекции спасает жизни и матери, и ребенка. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.