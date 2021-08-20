Голикова заявила о необходимости вакцинации беременных

Вакцинация от коронавирусной инфекции спасает жизни и матери, и ребенка. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, это единственный способ спасти жизни женщины и плода в случае заражения. После прививки вирус переносится значительно легче.

Как сообщил ТАСС, Голикова отметила, что российские специалисты «очень аккуратно подходили» к вопросу о вакцинации беременных и после официальной регистрации препарата еще проводили длительные клинические испытания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что индийский штамм ковида более опасен для беременных, чем другие. Врач рассказал, что болезнь может привести к ранним родам, которые могут начаться, когда беременная находится на ИВЛ.