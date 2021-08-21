США ввели новые санкции из-за строительства «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Соединенные Штаты расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством «Северного потока — 2», сообщил американский Минфин.

Под санкции попали страховая фирма «Константа», компания «Нобилити» и, предположительно, два связанных с ней судна снабжения — «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко».

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США продолжат противодействовать газопроводу «Северный поток — 2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.