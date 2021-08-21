Барановский встретился с дольщиками ЖК «Щегловская усадьба»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский встретился с дольщиками жилого комплекса «Щегловская усадьба», чтобы посмотреть проблемный объект.

Как сообщает ЛенТВ24, встреча случилась сегодня, 21 августа.

Проблемы ЖК стали появляться еще в 2017 году. Тогда обещанные к сдаче корпуса остались все еще недостроенными. Сдача дома была перенесена еще на два года вперед, на 2019. Однако люди не могут въехать по сей день.

В данный момент достраивает дом компания «Технострой». Дольщиков же не устраивает скорость работы рабочих данной компании. Граждане считают, что на объектах задействовано недостаточное количество людей.

У подрядчика тоже не все так гладко, есть претензии к финансированию. Он утверждает, что деньги из федерального фонда до них не доходят, а собственных оборотных средств не хватает.

Евгений Барановский предложил сторонам конструктивный диалог, а также обязал подрядчика организовать своевременное информирование будущих жильцов о ходе работ.

Исполняющий обязанности зампреда правительства Ленобласти Евгений Барановский заявил, что подрядчик будет встречать каждые две недели с инициативой группой и предоставлять отчет о выполненных работах и своих планах.

Некоторые корпуса обещают сдать к концу 2021 году, притом, что по плану они должны были быть готовы только к апрелю 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области нарушение прав дольщиков ЖК «Щегловская усадьба» привело к уголовному делу.