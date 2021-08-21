Выпил и «заминировал»: в Ленобласти хулиган сообщил о бомбе в ТК

Выпил и &#171;заминировал&#187;: в Ленобласти хулиган сообщил о бомбе в ТК
Пьяный мужчина сообщил о минировании торгового центра в Тосно. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленинградской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о «заминировании».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 17 августа, вечером, в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его нетрезвый 31-летний знакомый сообщил о якобы заминированном торговом комплексе «Панорама» в городе Тосно.

Комплекс, находящийся по улице Боярова дома 4 «а» осмотрели, взрывчатых веществ не нашли. При этом были эвакуированы 120 человек.

На следующий день в Тосно у дома 28 по 2-й улице был задержан подозреваемый в данном преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование.

ленобласть лжеминирование ТК Панорама тосно


 

Новости партнеров
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты разрешили использовать «Спутник Лайт» для пожилых
Мошенники с помощью пиццы снимают со счетов россиян деньги
Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем
Выпил и «заминировал»: в Ленобласти хулиган сообщил о бомбе в ТК
Жертвами коронавируса за сутки стали 38 петербуржцев
Мгновенная кара: в Глинке мужчина угнал «Форд» и влетел в дерево
Барановский встретился с дольщиками ЖК «Щегловская усадьба»
Полиция шарики с веселящим газом в баре в Центральном районе