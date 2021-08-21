Выпил и «заминировал»: в Ленобласти хулиган сообщил о бомбе в ТК

В Тосненском районе Ленинградской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о «заминировании».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 17 августа, вечером, в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его нетрезвый 31-летний знакомый сообщил о якобы заминированном торговом комплексе «Панорама» в городе Тосно.
Комплекс, находящийся по улице Боярова дома 4 «а» осмотрели, взрывчатых веществ не нашли. При этом были эвакуированы 120 человек.
На следующий день в Тосно у дома 28 по 2-й улице был задержан подозреваемый в данном преступлении. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование.