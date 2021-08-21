В мире от коронавируса скончалось почти 4,5 млн граждан

В мире от коронавируса скончалось почти 4,5 млн граждан
В мире коронавирус выявили уже более чем у 211 млн человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 211 млн 646 тыс. 327 человек.

По данным SCMP на субботу, 21 августа, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 429 тыс. 455 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 38 млн 298 тыс. 596 человек, на втором месте Индия — 32 млн 393 тыс. 286, затем идет Бразилия 20 млн 528 тыс. 99.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 726 тыс. 523 человек, умер 175 тыс. 282 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые выяснили, как коронавирус «взламывает» клетки организма.

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