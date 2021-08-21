Самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия

Авиалайнер, который выполнял рейс из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия.

Об этом 21 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию собственного источника.

Пассажирское судно должно приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

По информации «Интерфакса» имеется в виду самолет Sukhoj Superjet 100. Лайнеру пришлось подать сигнал бедствия, когда он пролетал над Тамбовской областью. Сообщается, что судно резко снизилось. По неподтвержденным данным, могла случиться разгерметизация.

После того, как самолет подал сигнал, он продолжил свой полет на высоте порядка трех тысяч метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при крушении самолета на Аляске погибли шесть человек. 5 августа разбился легкомоторный экскурсионный самолет. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.