Самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия

Самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия
Пролетая на Тамбовской областью, самолет, выполняющий рейс Волгоград-Москва, подал сигнал бедствия. Фото: pixabay

Авиалайнер, который выполнял рейс из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия.

Об этом 21 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию собственного источника.

Пассажирское судно должно приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

По информации «Интерфакса» имеется в виду самолет Sukhoj Superjet 100. Лайнеру пришлось подать сигнал бедствия, когда он пролетал над Тамбовской областью. Сообщается, что судно резко снизилось. По неподтвержденным данным, могла случиться разгерметизация.

После того, как самолет подал сигнал, он продолжил свой полет на высоте порядка трех тысяч метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при крушении самолета на Аляске погибли шесть человек. 5 августа разбился легкомоторный экскурсионный самолет. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

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