Названы продукты, позволяющие избавиться от холестерина

Полезнее всего продукты с клетчаткой — овсяные отруби, цельнозерновой хлеб и бобовые. Фото: unsplash

Полезнее всего продукты с клетчаткой — овсяные отруби, цельнозерновой хлеб и бобовые. Фото: unsplash

Турецкий диетолог Дюрдане Кескинер рассказала, какие продукты помогают снизить уровень холестерина.

Она отметила, что полезнее всего продукты с клетчаткой — овсяные отруби, цельнозерновой хлеб и бобовые.

По ее словам, стоит добавить в рацион орехи и рыбу. Кроме того, холестерин помогут понизить яблоки, чеснок, репчатый лук, груши, грейпфрут и оливковое масло, сообщает Sözcü.

Также диетолог посоветовала не злоупотреблять фастфудом и жареным, а также пить больше воды.

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