Названы продукты, позволяющие избавиться от холестерина

Названы продукты, позволяющие избавиться от холестерина
Полезнее всего продукты с клетчаткой — овсяные отруби, цельнозерновой хлеб и бобовые. Фото: unsplash

Турецкий диетолог Дюрдане Кескинер рассказала, какие продукты помогают снизить уровень холестерина.

Она отметила, что полезнее всего продукты с клетчаткой — овсяные отруби, цельнозерновой хлеб и бобовые.

По ее словам, стоит добавить в рацион орехи и рыбу. Кроме того, холестерин помогут понизить яблоки, чеснок, репчатый лук, груши, грейпфрут и оливковое масло, сообщает Sözcü.

Также диетолог посоветовала не злоупотреблять фастфудом и жареным, а также пить больше воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о продуктах, которые вызываютпривыкание и впоследствии могут сформировать зависимость. У такого эффекта, как выяснилось, есть не только психологические, но и биохимические причины.

диетолог продукты холестерин


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы продукты, позволяющие избавиться от холестерина
Самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия
Смольный дал 8,3 млн рублей приютам для бездомных животных
Коэффициент распространения ковида в Петербурге превысил единицу
В воскресенье в Петербурге будет дождливо
В Ленобласти 22 августа прольются дожди, а температура опустится до +8
В Петербурге поездка на каршеринге обошлась женщине в 180 тыс. рублей
Два подростка на скутере попали под колеса машины