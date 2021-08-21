Под Зеленогорском водитель снес столб

Под Зеленогорском водитель снес столб
Инцидент произошел в субботу, 21 августа в Курортном районе на берегу Финского залива возле Зеленогорска. Фото: vk.com/spb_today

Под Зеленогорском водитель легкового автомобиля врезался в столб у ресторана «Ель».

Инцидент произошел в субботу, 21 августа в Курортном районе на берегу Финского залива возле Зеленогорска.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

«Автомобиль врезался в столб на Приморском шоссе у ресторана «ЕЛЬ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности аварии уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Маршала Жукова произошло массовое ДТП, в результате которого стал общественный транспорт.

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