Под Зеленогорском водитель снес столб

Инцидент произошел в субботу, 21 августа в Курортном районе на берегу Финского залива возле Зеленогорска. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел в субботу, 21 августа в Курортном районе на берегу Финского залива возле Зеленогорска. Фото: vk.com/spb_today

Под Зеленогорском водитель легкового автомобиля врезался в столб у ресторана «Ель».

Инцидент произошел в субботу, 21 августа в Курортном районе на берегу Финского залива возле Зеленогорска.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

«Автомобиль врезался в столб на Приморском шоссе у ресторана «ЕЛЬ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности аварии уточняются.

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