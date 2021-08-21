В Ленобласти еще 225 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 225 человек заболели коронавирусом
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 225 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 60 982 случая ковида. При этом выздоровели 48 564 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1665 случаев. По суточному приросту лидирует Москва — 1852 случая. На третьем месте Московская область — 1119.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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