На Петроградской набережной ДТП: на дороге лежит розовый велосипед

На Петроградской набережной ДТП: на дороге лежит розовый велосипед
Велосипедисты начали чаще попадать в аварии. Фото: pixabay

В Петроградском районе Петербурге был сбит велосипедист. Пострадавшему оказывали помощь прибывшие на место случившегося медики.

Как сообщает 78.ru, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улицы Куйбышева и Петроградской набережной.

Розовый велосипед, на котором сверху лежит розовая кепка продолжает лежать на дороге.

В связи с аварией было остановлено движение трамваев в сторону Троицкой площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАДе пьяный велосипедист попал под колеса машины. Очевидцы рассказали, что на КАД велосипедист попал под колеса легковушки. При этом водитель двухколесного транспорта двигался во встречном направлении по левой полосе. Автор поста утверждает, что велосипедист был в нетрезвом состоянии.

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