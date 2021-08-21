В Петербурге коронавирус подхватили 1 665 человек за сутки

В Петербурге коронавирус подхватили 1 665 человек за сутки
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 665 человек.

Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели более 565 тыс. местных жителей.

По суточному показателю Петербург занимает второе место среди регионов Российской Федерации. Лидером антирейтинга стала Москва — 1 852 случая. На третьем месте Московская область — 1 119 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коэффициент распространения коронавируса в Северной столице превысил «норму». По данным администрации города на 21 августа, он составляет 1,09, а днем ранее он составлял 0,90.

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