Коэффициент распространения ковида в Петербурге превысил единицу

Коэффициент распространения коронавируса в Северной столице превысил «норму». По данным администрации города на 21 августа, он составляет 1,09, а днем ранее он составлял 0,90.

На сегодняшний день с пневмониями и коронавирусом лечатся 24 379 петербуржцев, в стационарах — 4 038, из них 407 — в реанимации, 178 — на ИВЛ. Кроме того, 122 пациента остаются во временном госпитале «Ленэкспо», семь — в пансионате «Балтиец» и 386 — в «Заре».

Полный курс вакцинации в городе прошли более 1,3 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1665 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 21 августа.