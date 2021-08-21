Спасатели почти час тушили четырехэтажное здание на Юты Бондаровской

Спасатели почти час тушили четырехэтажное здание на Юты Бондаровской
Пожар случился на улице Юты Бондаровской, 13. Фото: скриншот Google Maps

В Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар в четырехэтажном здании.

Возгорание случилось в субботу, 21 августа, в доме 13 на улице Юты Бондаровской. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 20:35. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в четырехэтажном не эксплуатируемом здании размером 15х70 метров горела обстановка на площади 50 квадратных метров.

К 21:13 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Композиторов сгорела трехкомнатная квартира, пожар тушили полчаса.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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