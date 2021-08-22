Утром в воскресенье в Петербурге нет пробок

Утром в воскресенье в Петербурге нет пробок
Красным цветом на карте отмечены: поворот с Университетской набережной на Благовещенский мост, поворот на Конногвардейский бульвар на площади Труда. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром в воскресенье в Петербурге пробки оцениваются всего лишь в один балл.

Красным цветом на карте отмечены: поворот с Университетской набережной на Благовещенский мост, поворот на Конногвардейский бульвар на площади Труда и пересечение набережной Обводного канала и улицы Степана Разина. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Оранжевым цветом отмечены: Садовая улица, Измайловский проспект, Суворовский проспект, Херсонская улица, Тульская улица, Средний проспект Васильевского острова, 8-ая и 9-ая линия В.О., Чкаловский проспект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга завершился ремонт Коннолахтинской дороги. Работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

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