Названы недовольные уходом сотрудниц в декрет отрасли

Так, 31% опрошенных признались, что соврали о своих планах работодателю и все-таки ушли в декрет. Фото: pixabay

Так, 31% опрошенных признались, что соврали о своих планах работодателю и все-таки ушли в декрет. Фото: pixabay

Больше всего уходом в декрет не довольны работодатели в банках, клиниках, на заводах, в консалтинге, транспорте, логистике и на государственной службе. С этим согласились 70% опрошенных. Об этом заявляет сервис «Зарплата.ру».

Чаще всего с вопросами о будущем материнстве сталкивались сотрудницы в возрасте 24–35 лет. Об этом сообщает «РИА Новости»

Так, 31% опрошенных признались, что соврали о своих планах работодателю и все-таки ушли в декрет, менее пяти процентов отметили, что ушли в многолетний декрет рожать сразу несколько детей.

Около 60% работающих женщин в возрасте 18–55 лет обратили внимание на то, что им приходилось отвечать на вопросы о замужестве, будущем материнстве и детях во время собеседований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могут бесплатно пройти обучающие курсы.