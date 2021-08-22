Названы недовольные уходом сотрудниц в декрет отрасли

Названы недовольные уходом сотрудниц в декрет отрасли
Так, 31% опрошенных признались, что соврали о своих планах работодателю и все-таки ушли в декрет. Фото: pixabay

Больше всего уходом в декрет не довольны работодатели в банках, клиниках, на заводах, в консалтинге, транспорте, логистике и на государственной службе. С этим согласились 70% опрошенных. Об этом заявляет сервис «Зарплата.ру».

Чаще всего с вопросами о будущем материнстве сталкивались сотрудницы в возрасте 24–35 лет. Об этом сообщает «РИА Новости»

Так, 31% опрошенных признались, что соврали о своих планах работодателю и все-таки ушли в декрет, менее пяти процентов отметили, что ушли в многолетний декрет рожать сразу несколько детей.

Около 60% работающих женщин в возрасте 18–55 лет обратили внимание на то, что им приходилось отвечать на вопросы о замужестве, будущем материнстве и детях во время собеседований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могут бесплатно пройти обучающие курсы.

декрет женщины исследование работа сферы


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дождливая и ветреная погода ожидается в Петербурге на будущей неделе
Гинцбург заявил о возможности создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Генри»
Названы недовольные уходом сотрудниц в декрет отрасли
Утром в воскресенье в Петербурге нет пробок
В Петродворцовом районе загорелась баня
22 августа в «Пулково» рейсы без задержек
В Ирландии двухметровый деревянный идол.