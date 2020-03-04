В Ленобласти матери в декрете смогут бесплатно обучиться новой профессии

В Ленинградской области молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могут бесплатно пройти обучающие курсы. Женщины также будут получать стипендию за обучение.

В Ленинградской области занятия по освоению новой профессии и повышению квалификации начались у 24 местных жительниц, недавно родивших ребенка. Чаще всего молодые мамы выбирают профессии повара и парикмахера, однако некоторые идут учиться на учителей, а также на курсы по управлению закупками и делопроизводству.

Обучение длится до полугода. Безработные мамы в декрете будут получать стипендию на период обучения. Согласно планам, в 2020 году такое образование должны получить более 500 женщин.

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