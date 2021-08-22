В Петербурге появится единая платформа для аренды самокатов

В Петербурге создадут единую цифровую платформу для аренды электросамокатов.
Ее разработкой занимаются власти, силовики и операторы кикшеринга.
Новая система будет назваться «Я в пути». Как рассказали в пресс-службе Смольного, ее разрабатывают ради обеспечения безопасности в городе, развития дорожной инфраструктуры.
Планируется, что платформа объединит личный, общественный и арендный виды транспорта, а также позволит проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки, оплатить аренду, проезд или парковку.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 9 июня многие петербуржцы, возможно, удивились отсутствию доступных для аренды электросамокатов. Дело в том, что кикшеринговые компании убрали свой транспорт с улиц Северной столицы.