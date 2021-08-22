Жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 39 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 22 августа. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 20 265 жителей Петербурга.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 176 044 человек, выздоровел 6 019 466 жителей страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 20 564 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.