В Петербурге пьяный лихач устроил гонки с полицией

В Петербурге на проспекте Науки, 23 произошла полицейская погоня за нетрезвым нарушителем ПДД.

В Калининском районе сотрудники ДПС догоняли водителя ВАЗа, сообщается в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

На Северном проспекте полицейским пришлось применить табельное оружие и пробить гонщику колеса, несмотря на это водитель продолжил движение. В итоге он врезался в дорожный знак и только после этого остановился.

На нарушителя составили административный материал по нескольким статьям – за проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне миксер выскочил на Октябрьской улице и сбил двух мотоциклистов. За рулем миксера сидел 26-летний Ислам Джамалудинов. На Октябрьскую набережную он выехал с улицы Дыбенко.