В Ленобласти еще 224 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 224 человека заболели коронавирусом
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 224 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 61 206 случаев ковида. При этом выздоровели 48 668 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1481 случай. По суточному приросту лидирует Москва — 1661 случай. На третьем месте Московская область — 1184.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

ковид коронавирус статистика


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти еще 224 человека заболели коронавирусом
Вор вынес из квартиры в Выборгском районе более 1 млн рублей
В Петербурге пьяный лихач устроил гонки с полицией
На юго-западе Петербурга минивэн влетел в пешеходов на переходе
После гибели мотоциклиста под бетономешалкой полиция проводит проверку
В Китае зафиксировали случай заражения человека бубонной чумой
В Киришах женщина чуть не зарезала своего мужа
В сети проклинают водителя бетономешалки — виновника ДТП на Октябрьской