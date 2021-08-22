В Ленобласти еще 224 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 224 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 61 206 случаев ковида. При этом выздоровели 48 668 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1481 случай. По суточному приросту лидирует Москва — 1661 случай. На третьем месте Московская область — 1184.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.