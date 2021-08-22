В центре Петербурга появилось граффити основателя The Prodigy

После долгожданного открытия в клубе «Цоколь»на Лиговском проспекте состоялся концерт в честь Хоулетта.

В Петербурге, 21 августа, в субботу, появилось графитти Лиама Хоулетта — основателя The Prodigy. В этот день у музыканта день рождение.

В социальной сети «ВКонтакте» организаторы акции рассказали, что фанаты группы собирали деньги на рисунок что называется с миру по нитке.

Когда открытие граффити случилось в Саду дружбы на пересечении Литейного проспекта и Кирочной улицы, то в клубе «Цоколь», находящимся на Лиговском проспекте прошел концерт в честь Хоулетта. Затем эмоциональные поклонники отправились по Невскому проспекту к Дворцовой площади, где устроили танцы под музыку любимого коллектива.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в музее стрит-арта состоится выставка проекта «Тетрадь». В Петербурге с 24 августа появится возможность посмотреть на «визуальную журналистику».