Олег Меньшиков сложил ушел с поста директора театра имени Ермоловой

Московский драматический театр имени Ермоловой окружили нешуточные страсти. Буквально от чужих людей, при том, находясь в отпуске, некоторые актеры учреждения узнали о своем сокращении.

Как сообщает Starhit, во всех бедах тут же обвинили 60-летнего Олега Меньшикова. Однако оказалось, что перед массовыми увольнениями артист сам решил сложить с себя полномочия директора и отдать их Сергею Кузоятову. Как раз последний и внес некие коррективы в порядки театра.

По словам Кузоятова в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, актеры долгие годы не участвовали в постановках или даже не присутствовали на рабочем месте, при этом, получая зарплату.

Сам же Меньшиков случившееся никак не комментирует. Недавно он только жаловался на проблемы со здоровьем. Может быть, именно это и стало причиной снятия с себя обязанностей директора театра.

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