В России за сутки COVID подхватили более 20 тыс. человек

В России за сутки COVID подхватили более 20 тыс. человек
В России зафиксированы новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 29 564 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 млн 747 тыс. 87 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 762 случаях, за все время пандемии скончались 176 044 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 15 414 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев.

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