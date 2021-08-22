В России за сутки COVID подхватили более 20 тыс. человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 29 564 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 млн 747 тыс. 87 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 762 случаях, за все время пандемии скончались 176 044 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 15 414 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев.