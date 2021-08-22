В мире COVID-19 зафиксирован более чем у 212 млн граждан

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 212 млн 497 тыс. 819 человек.

По данным SCMP на воскресенье, 22 августа, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 442 тыс. 801 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 38 млн 521 тыс. 193 человека, на втором месте Индия — 32 млн 448 тыс. 869, затем идет Бразилия 20 млн 556 тыс. 487.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 747 тыс. 87 человек, умер 176 тыс. 44 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог Продеус рекомендовал привиться от COVID-19 до сентября.