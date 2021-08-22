Тепла этим летом в Петербурге уже не будет

В Петербурге этим летом было солнечнее, чем обычно. Фото: Pixabay

В Петербурге этим летом было солнечнее, чем обычно. Фото: Pixabay

Жителям Северной столицы не стоит больше ждать тепла и солнца в этом августе. Сезон окончен, однако город и так довольно много грелся летом 2021 года.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в Петербурге солнце грело 676 часов за два месяца. А вот в августе такому не бывать. Солнечные дни, скорее всего, не дотянут и до нормы.

Городу на Неве следует готовиться к осени. Совсем скоро температура начнет падать.

О том, как повезло этим летом петербуржцам рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

«В июне при норме солнечного сияния 293 часа, оно светило 341, а в июле при норме 279 часов, оно составило 335 часов. Что касается августа, то тут норма составляет 221 час, что и понятно, так как август у нас самый дождливый месяц в году. Текущий август по осадкам давно перекрыл свою норму, поэтому полагаю, и по солнечному сиянию мы до нормы не дотянем, — подумал синоптик.

Куткевич добавил, что подвести итоги августа станет возможно только через неделю, к концу месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дождливая и ветреная погода ожидается в Петербурге на будущей неделе.