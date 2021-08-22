Дождливая и ветреная погода ожидается в Петербурге на будущей неделе

Какая погода ждет петербуржцев на следующей неделе, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, циклон из Карелии сохранит в Ленобласти ветреную погоду с кратковременными дождями. Температура будет на один-два градуса ниже положенных значений. Об этом сообщил Леус на своей страничке в Facebook.

Днем в Петербурге будет +17-19 градусов, В Ленобласти — +15-20 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Синоптик отметил, что в ближайшие три дня в городе будут дожди, а днем +15-17 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Ночью 22 августа в городе обещают также +11…+13 градусов, а днем воздух прогреется только до +17…+19.