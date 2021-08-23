«Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов после 2023 года

«Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов после 2023 года
Имена туристов раскроют в октябре на одном из конгрессов в ОАЭ. Фото: pixabay

Два туриста полетят на российском корабле «Союз» на МКС после 2023 года. Об этом заявил заместитель гендиректора «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Отравится в космос захотели иностранцы. Из каких они государств, не разглашается. Однако, осенью имен уже станут известными. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Савельев отметил, что имена туристов раскроют в октябре на одном из конгрессов в ОАЭ. Совсем скоро с будущими туристами скоро подпишут нужные документы.

2023 год выбрали потому, что до этого все корабли «Роскосмоса» будут заняты. В это время на «Союзах» полетят туристы Space Adventures.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили жителей России с Днем флага. Так, российский флаг, по мнению космонавтов, олицетворяет собой могущество России и величие ее народа.

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