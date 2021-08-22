Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем флага

Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем флага
Другой космонавт  Олег Новицкий призвал гордиться страной, беречь и хранить ее традиции. Фото: pexels

Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили жителей России с Днем флага, сообщает телеканал «Известия».

Так, российский флаг, по мнению космонавтов, олицетворяет собой могущество России и величие ее народа. Он символизирует единство отечества и преемственность поколений. Также триколор поднимает патриотический дух. Об этом сообщают «Известия».

Уважение к своему флагу — это то, что объединяет россиян и делает их сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию своей страны, отметил космонавт Петр Дубов.

Другой космонавт Олег Новицкий призвал гордиться страной, беречь и хранить ее традиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в России отмечается праздник — День государственного флага. В честь этого полицейские Петербурга провели праздничную акцию «Флаг России — знак единства».

день флага МКС поздравление роскосмос флаг россии


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем флага
Дождливая и ветреная погода ожидается в Петербурге на будущей неделе
Гинцбург заявил о возможности создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Генри»
Названы недовольные уходом сотрудниц в декрет отрасли
Утром в воскресенье в Петербурге нет пробок
В Петродворцовом районе загорелась баня
22 августа в «Пулково» рейсы без задержек