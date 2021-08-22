Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем флага

Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили жителей России с Днем флага, сообщает телеканал «Известия».
Так, российский флаг, по мнению космонавтов, олицетворяет собой могущество России и величие ее народа. Он символизирует единство отечества и преемственность поколений. Также триколор поднимает патриотический дух. Об этом сообщают «Известия».
Уважение к своему флагу — это то, что объединяет россиян и делает их сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию своей страны, отметил космонавт Петр Дубов.
Другой космонавт Олег Новицкий призвал гордиться страной, беречь и хранить ее традиции.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в России отмечается праздник — День государственного флага. В честь этого полицейские Петербурга провели праздничную акцию «Флаг России — знак единства».