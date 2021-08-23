Реконструкция Заневского парка за 330 млн возмутила петербуржцев

Некоторые в комментариях отмечают, что с песочными дорожками было лучше. Фото: скрин группа "Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив" "ВКонтакте".

Некоторые в комментариях отмечают, что с песочными дорожками было лучше. Фото: скрин группа "Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив" "ВКонтакте".

Жители Красногвардейского района Северной столицы недовольны реконструкцией Заневского парка. Петербуржцам не понравились плиточные дорожки.

На появившихся в соцсетях фото вырытые «траншеи», разбитые дорожки, горы земли и непонравившаяся жителям города плитка. Некоторые в комментариях отмечают, что с песочными дорожками было лучше. Об этом сообщает группа «Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив» «ВКонтакте».

Некоторые считают, что хороший парк просто «испортили».

Капитальный ремонт Заневского парка начался в этом году. Стоимость проекта — 330 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы назвали самыми благоустроенными городскими зелёными зонами Таврический сад и Новую Голландию. Согласно исследованию сервиса SuperJob, средняя оценка парков Петербурга составила 3,5 балла.