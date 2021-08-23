Реконструкция Заневского парка за 330 млн возмутила петербуржцев

Реконструкция Заневского парка за 330 млн возмутила петербуржцев
Некоторые в комментариях отмечают, что с песочными дорожками было лучше. Фото: скрин группа "Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив" "ВКонтакте".

Жители Красногвардейского района Северной столицы недовольны реконструкцией Заневского парка. Петербуржцам не понравились плиточные дорожки.

На появившихся в соцсетях фото вырытые «траншеи», разбитые дорожки, горы земли и непонравившаяся жителям города плитка. Некоторые в комментариях отмечают, что с песочными дорожками было лучше. Об этом сообщает группа «Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив» «ВКонтакте».

Некоторые считают, что хороший парк просто «испортили».

Капитальный ремонт Заневского парка начался в этом году. Стоимость проекта — 330 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы назвали самыми благоустроенными городскими зелёными зонами Таврический сад и Новую Голландию. Согласно исследованию сервиса SuperJob, средняя оценка парков Петербурга составила 3,5 балла.

занаевский парк новости СПб санкт-петербург соцсети траншеи


 

Новости партнеров
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих
Биохимик назвала признаки «плохой» воды из-под крана
Понедельник может стать самым холодным днем с начала августа в Петербурге
Более 40% работодателей в РФ принимают на работу пенсионеров
Реконструкция Заневского парка за 330 млн возмутила петербуржцев
Названа замедляющая старение ягода
Диетолог рассказала, почему дыню нельзя запивать холодной водой
«Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов после 2023 года