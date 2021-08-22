Жители Петербурга назвали самые благоустроенные городские парки

Жители Петербурга назвали самые благоустроенные городские парки
Таврический сад станет еще привлекательнее для местных жителей. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербуржцы назвали самыми благоустроенными городскими зелёными зонами Таврический сад и Новую Голландию.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, средняя оценка парков Петербурга составила 3,5 балла.

В Северной столице 34% респондентов поставили благоустройству зелёных зон оценку «хорошо», 29% – «удовлетворительно». Горожане пожаловались на нехватку скамеек и уличных туалетов в парках, а также плохую уборку мусора. Больше всего критических отзывов получили сад Бенуа, Сосновка, парк Авиаторов и Ботанический сад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном назвали зеленые зоны, которые победили в конкурсе на благоустройство в 2022 году. Петербуржцы выбрали нуждающиеся в обновлении парки через онлайн-голосование.

благоустройство опрос парки


 

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