Понедельник может стать самым холодным днем с начала августа в Петербурге

В Петербурге наступивший понедельник может стать самым холодным днем в начала августа. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, сегодня, 23 августа, ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, а температурный фон ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. На синоптическую ситуацию в городе окажет влияние циклоническая ложбина, вместе с ветрами северных румбов в регион будут активно поступать холодные и влажные воздушные массы.

Температура воздуха в дневное время составит +13..+15 градусов, в Ленобласти столбик термометра поднимется до +16. Ветер северо-западный подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Последующие три дня в Северной столице пройдут кратковременные дожди, днем во вторник и в среду +14…+16°, в четверг до потеплеет до +19 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Утром некоторые районы накроет туман.