Понедельник может стать самым холодным днем с начала августа в Петербурге

Понедельник может стать самым холодным днем с начала августа в Петербурге
В Петербург придут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге наступивший понедельник может стать самым холодным днем в начала августа. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, сегодня, 23 августа, ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, а температурный фон ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. На синоптическую ситуацию в городе окажет влияние циклоническая ложбина, вместе с ветрами северных румбов в регион будут активно поступать холодные и влажные воздушные массы.

Температура воздуха в дневное время составит +13..+15 градусов, в Ленобласти столбик термометра поднимется до +16. Ветер северо-западный подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Последующие три дня в Северной столице пройдут кратковременные дожди, днем во вторник и в среду +14…+16°, в четверг до потеплеет до +19 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Утром некоторые районы накроет туман.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели два часа тушили дом в Лужском районе, погибла пенсионерка
Петербург попал в список наиболее популярных российских городов для ...
Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих
Биохимик назвала признаки «плохой» воды из-под крана
Понедельник может стать самым холодным днем с начала августа в Петербурге
Более 40% работодателей в РФ принимают на работу пенсионеров
Реконструкция Заневского парка за 330 млн возмутила петербуржцев
Названа замедляющая старение ягода