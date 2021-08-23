Биохимик назвала признаки «плохой» воды из-под крана

Некоторые районы Северной столицы снабжаются водой из открытых водоемов, а не из артезианских скважин. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Некоторые районы Северной столицы снабжаются водой из открытых водоемов, а не из артезианских скважин. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вы пользуетесь плохой водой, если у нее после очистки сохраняется запах хлорки или испорченных продуктов. Также это так, если на посуде после мытья обнаруживаются серые пятна. Об этом заявила биохимик Мария Кулешова.

Накипь образуется от избытка соли магния и кальция. Особенно это популярно в Москве. Такая вода плохо сказывается на почках и суставах. Об этом сообщает «Прайм»

Некоторые районы Северной столицы снабжаются водой из открытых водоемов, а не из артезианских скважин. Так, в России более 85% источников водоснабжения в соответствуют санитарным нормам.

Чтобы узнать качество воды, нужно провести ее химический анализ и купить фильтр, советует эксперт.