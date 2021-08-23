Полиция Ленобласти задержала 20 представителей кочевого народа

Полиция Ленобласти задержала 20 представителей кочевого народа
Рейды в местах компактного проживания представителей кочевого народа в Ленинградской области продолжаются. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции провели рейд в поселках Кобралово и Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Профилактические мероприятия проводились в рамках расследования уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств.

В ходе рейда сотрудники полиции, включая бойцов отряда «Гром» и кинологов, провели серию обысков. В одном из домов по улице Железнодорожной в поселке Кобралово у 46-летнего мужчины полицейские изъяли два пакета с наркотическим средством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Также, в ходе обысков в одном из домов по улице Старой в поселке Большие Колпаны, у 40-летней жительницы обнаружили «билеты банка приколов». Гражданку доставили в полицию с целью отработки на причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Всего в отделы полиции доставили более 20​ представителей кочевого народа для проверки на соблюдение норм законодательства и причастность к совершению преступлений и правонарушений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время рейда полиция Ленобласти задержала 155 представителей кочевого народа.

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