Во время рейда полиция Ленобласти задержала 155 представителей кочевого народа

Во время рейда полиция Ленобласти задержала 155 представителей кочевого народа
Профилактические мероприятия проведены в связи с расследованием уголовного дела о ранее совершенной краже. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полиция провела профилактический рейд в месте компактного проживания представителей кочевого народа
Накануне в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области сотрудники полиции проверили более 150 домов, в которых проживают представители кочевого народа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Профилактические мероприятия проведены в связи с расследованием уголовного дела о ранее совершенной краже. В ходе рейда сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии доставили в отделы полиции 155 представителей кочевого народа для проверки на соблюдение норм законодательства и причастность к совершению преступлений и правонарушений.
В ближайшее время аналогичные рейды будут проведены в других местах компактного проживания представителей кочевого народа в Ленинградской области.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Ленобласти обошли две тысячи квартир в марках миграционного рейда.
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