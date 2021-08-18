Во время рейда полиция Ленобласти задержала 155 представителей кочевого народа

Профилактические мероприятия проведены в связи с расследованием уголовного дела о ранее совершенной краже. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Профилактические мероприятия проведены в связи с расследованием уголовного дела о ранее совершенной краже. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция провела профилактический рейд в месте компактного проживания представителей кочевого народа

Накануне в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области сотрудники полиции проверили более 150 домов, в которых проживают представители кочевого народа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Профилактические мероприятия проведены в связи с расследованием уголовного дела о ранее совершенной краже. В ходе рейда сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии доставили в отделы полиции 155 представителей кочевого народа для проверки на соблюдение норм законодательства и причастность к совершению преступлений и правонарушений.

В ближайшее время аналогичные рейды будут проведены в других местах компактного проживания представителей кочевого народа в Ленинградской области.